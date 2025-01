Scherma: CdM fioretto donne, Sinigalia e Batini argento e bronzo a Hong Kong

Inizia con due medaglie il 2025 del fioretto femminile italiano. Nella gara individuale della tappa di Coppa del Mondo di Hong Kong arrivano l'argento di Martina Sinigalia e il bronzo di Martina Batini, grandi protagoniste nella gara vinta dalla statunitense Liu e in cui ai piedi del podio si sono piazzate altre due azzurre, Martina Favaretto (5^) e Arianna Errigo (6^). Mattatrici di giornata, in Asia, le due fiorettiste del Centro Sportivo Carabinieri: per la veneta Sinigalia si tratta del terzo podio in Coppa del Mondo, mentre per Batini quella di oggi è la 15^ medaglia in carriera nel circuito iridato. La giornata delle due azzurre è iniziata con i successi di Sinigalia nel derby azzurro contro Matilde Molinari e di Batini sulla statunitense Devore, entrambe le sfide chiuse con il punteggio di 15-9. Nel tabellone da 32 la veneziana ha avuto la meglio in un assalto vibrante sulla canadese Harvey per 9-8 mentre Martina Batini ha superato 15-9 la giapponese Miyawaki. Le due portacolori dei Carabinieri hanno continuato la loro cavalcata imponendosi negli ottavi di finale, rispettivamente, sulla francese Lacheray per 15-11 e sull'americana Scruggs con il risultato di 15-6. La certezza della medaglia è arrivata per Martina Sinigalia grazie al 14-13 con cui si è imposta contro la polacca Walczyk-Klimaszyk mentre Martina Batini ha vinto il derby italiano contro Arianna Errigo (poi 6^ classificata) 15-11.