Rugby: Sei Nazioni U20, in vendita biglietti per gare interne Azzurri

La Federazione italiana rugby, in collaborazione con Benetton Rugby, ha ufficializzato l'apertura della biglietteria per le gare interne dell'Italia U20 nel Sei Nazioni Maschile U20 2025. Gli Azzurrini di Roberto Santamaria saranno di scena nell'ormai tradizionale cornice dello Stadio Comunale di Monigo, a Treviso, nei tre incontri interni del Torneo con tre sfide serali contro Galles (venerdì 7 febbraio, ore 20.15), Francia (venerdì 22 febbraio, alle 20.45) e Irlanda (venerdì 14 marzo, ore 20.45). TicketOne, ticketing partner ufficiale di Fir e Benetton Rugby, sarà il canale privilegiato d'acquisto per i biglietti, disponibili al pubblico partire da 5€ su federugby.ticketone.it mentre i Club ed i tesserati avranno, come sempre, la possibilità di usufruire di speciali promozioni dedicate (link a PromoClub) per poter vivere da vicino, nella casa dei Leoni biancoverdi, l'atmosfera e le future stelle del rugby internazionale.