Rugby: Sei Nazioni, gli azzurri convocati per le ultime due partite

Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Maschile di rugby, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma - in calendario a partire da domenica 2 marzo - in preparazione alle prossime due partite in programma contro Inghilterra e Irlanda rispettivamente alle 16 (italiane) del 9 marzo a Twickenham e alle 15.15 del 15 marzo allo Stadio Olimpico di Roma con diretta prevista su Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Gli Azzurri si ritroveranno presso il Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' - quartier generale dell'Italia nella capitale - con primi allenamenti in programma da lunedì 3 marzo. La partenza per l'Inghilterra è prevista nel pomeriggio di venerdì 7 marzo con l'Italia che arriverà all'aeroporto di Heathrow alle 18.10 locali. Il rientro a Roma è in calendario nel pomeriggio di lunedì 10 marzo - l'indomani del match contro l'Inghilterra - spostando poi il focus sul match contro l'Irlanda negli ultimi giorni di raduno nel torneo. Confermata la quasi totalità del gruppo con i rientri di Ioane e Lamb, assenti per infortunio contro la Francia. In prima linea torna Hasa: il pilone delle Zebre ha partecipato al primo raduno in preparazione al Guinness Sei Nazioni poco più di un mese fa a Roma.