Rugby: Sei Nazioni donne, Azzurre al Regio di Parma per foto ufficiale

La Nazionale Italiana Femminile, in raduno a Parma per preparare l'esordio nel Sei Nazioni, in programma domenica a York con l'Inghilterra, è stata protagonista dello scatto della foto ufficiale che lancia la campagna 2025. Location d'eccezione è quella del Teatro Regio di Parma, struttura tra le più riconoscibili al mondo e casa dell'opera e della danza classica sin dal 1829. Nello specifico, la Capitana Elisa Giordano, il CT Fabio Roselli, la Consigliera Federale con delega al rugby femminile ed ex Azzurra Erika Morri e il Capo Delegazione Fabio Beraldin, hanno posato nel prestigioso Palco Reale, riservato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la messa in scena di opere e balletti. Nei palchi circostanti, tutte le atlete e i membri dello staff Azzurro, in uno scatto che vuole rappresentare l'unione tra lo sport, la cultura e la città di Parma, sede delle gare interne della Nazionale Femminile anche nel Guinness Sei Nazioni Femminile.