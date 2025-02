Danilo Fischetti, uscito al minuto 17 del match del Sei Nazioni tra Italia e Francia, ha riportato un trauma contusivo alla coscia destra. Lo comunica la Fir in una nota. "Le condizioni dell'atleta saranno monitorate nei prossimi giorni dallo staff medico delle Zebre Parma - in sinergia con quello della Nazionale - in vista delle prossime due partite in calendario nel torneo contro Inghilterra e Irlanda", fa sapere la Federugby.