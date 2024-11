RUGBY: ITALIA, ZANATTA RICEVERÀ CAP AZZURRO A 70 ANNI DA ESORDIO IN NAZIONALE

Settant'anni dopo aver indossato la maglia della Nazionale, in mezzo al campo come primo centro insieme all'indimenticato Paolo Rosi, l'Azzurro n.141 Remo Zanatta riceverà il proprio cap dal Presidente della Fir Andrea Duodo domenica 17 novembre allo Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, prima del calcio d'inizio di Italia-Georgia. Zanatta, 93 anni compiuti lo scorso marzo, due presenze in Nazionale nel 1954, è il più anziano internazionale italiano vivente, ed uno di coloro che la Federazione non riuscì a contattare nel 2013 in occasione della prima, grande cerimonia di riconoscimento dei cap al Salone d'Onore del Coni di Roma.