Rugby: Italia Under 18 batte 15-7 i pari età del Galles

Termina 15-7 il primo test match internazionale dell'Italia Under 18 contro i pari età gallesi. Sotto la pioggia incessante del 'Tommaso Fattori' dell'Aquila gli azzurrini dimostrano solidità e carattere, rimanendo in vantaggio per tutto il match. Parte forte l'Italia che con una bella percussione va in meta dopo soli due giri di orologio. A schiacciare oltre la linea di meta è Luca De Novellis, ma Federico Forti non trasforma. Tre minuti più tardi è David Luisato a segnare la seconda meta azzurra, ma l'arbitro Pompa annulla per un fuorigioco. Il XV di Grassi si rifà all'8', quando a marcare meta è il capitano Davide Sette, tra gli idoli di casa insieme agli altri tre aquilani in campo oggi. I duemila del Fattori esplodono di gioia per il 10-0 che porta le squadre negli spogliatoi. Nella ripresa i ritmi sono più blandi, con il fango che aumenta come anche le sostituzioni da entrambe le parti. Gli azzurri dimostrano di avere diverse soluzioni in attacco e una ricerca della profondità incisiva, che mette in seria difficoltà la difesa gallese. Gli ospiti tuttavia prendono le misure e si impongono sui punti di incontro, nonostante l'ottima difesa dell'Italia, che guadagna in un paio di occasioni mischie a favore nella propria ventidue dopo azioni multifase degli avversari. Al quarto d'ora della ripresa il momento migliore per il Galles, che accorcia le distanze con la meta della terza linea del Cardiff Alfie Prygodzicz, trasformata dal neoentrato Lloyd Lucas. Complice il meteo la partita scorre senza grandi emozioni fino al 28', quando è ancora l'ala scuola Benetton Luisato a schiacciare per il 15-7. Termina così un match che non è sembrato mai sfuggire al controllo degli azzurri. Festa grande sugli spalti dell'Aquila che, ancora una volta, ha risposto alla chiamata azzurra nonostante freddo e pioggia. "Siamo stati orgogliosi di ospitare allo stadio Fattori dell'Aquila, ancora una volta - ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi - un grande evento internazionale di rugby. Non solo un'importante sfida sportiva, ma anche un'occasione per ribadire il profondo legame che la nostra città e i suoi cittadini hanno con la palla ovale".