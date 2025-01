Rugby: Fir e Giubileo 2025 insieme per Sei Nazioni, Azzurri a Piazza San Pietro

Dopo l'incontro istituzionale, la collaborazione ha vissuto un primo momento concreto con lo scatto della foto di squadra ufficiale della Nazionale Maschile, prossima a volare in Scozia per la prima giornata del Torneo, nella cornice di Piazza San Pietro: mai, in passato, una Nazionale italiana aveva avuto la possibilità di posare per uno scatto nella più celebre piazza del mondo.