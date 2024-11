RUGBY: FIR AL FIANCO DI FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO

"Il rugby è uno sport che promuove valori importanti come gioco di squadra, impegno e correttezza. Valori che accomunano anche i nostri medici, i nostri ricercatori e tutte le persone che lavorano quotidianamente all'Istituto di Candiolo - IRCCS per sconfiggere il cancro. Solo tutti insieme possiamo fare qualcosa di davvero importante, e oggi grazie alla Federazione Italiana Rugby abbiamo un'ulteriore spinta per fare la differenza" ha detto la Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Allegra Agnelli.