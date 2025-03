Rugby, Benetton: lesione muscolare per Izekor

Alessandro Izekor "è stato sottoposto ad accertamenti per l'insorgenza di dolore in regione posteriore della coscia, bilateralmente, durante l'ultima partita del campionato URC contro Edimburgo". Lo comunica il Benetton Rugby in una nota. "Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare della giunzione miotendinea prossimale del bicipite femorale bilaterale -si legge ancora - Il giocatore ha già iniziato il suo percorso riabilitativo. Il Benetton Rugby augura ad Alessandro una pronta guarigione ed un presto ritorno in campo".