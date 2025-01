Rugby: Australia, test match in Giappone a ottobre prima del tour europeo

I Wallabies danno il via alla loro stagione internazionale contro le Fiji il 6 luglio prima di affrontare i British and Irish Lions in tre weekend consecutivi a Brisbane, Melbourne e Sydney a partire dal 19 luglio. Seguiranno i test del Rugby Championship contro i campioni della Coppa del Mondo, il Sudafrica, a seguire la Nuova Zelanda e l'Argentina, tra il 16 agosto e il 4 ottobre. Joe Schmidt è sotto contratto come capo allenatore dei Wallabies per tutta la serie contro i Lions, ma deve ancora rinnovare per coprire il periodo che comprenderà la Coppa del Mondo del 2027 in Australia.