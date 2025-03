Rugby, 6 Nazioni: per Dupont ginocchio ko, torneo finito per stella Francia

Grave infortunio per il capitano della Francia, Antoine Dupont, che ieri nel match del Sei Nazioni vinto contro l'Irlanda ha subito la rottura dei legamenti del ginocchio destro. "Legamenti crociati rotti - ha scritto su Instagram il giocatore -. È l'inizio di una nuova sfida, ci vediamo tra qualche mese in campo. Il cuore fa ancora più male del ginocchio quando devi lasciare i tuoi compagni prima dell'ultimo ostacolo". Il modo in cui Dupont ha subito l'infortunio ha fatto infuriare il coach Fabien Galthie e il compagno di squadra Gregory Alldritt. Entrambi hanno affermato che il mediano di mischia, considerato il miglior giocatore del mondo, sarebbe stato preso di mira dall'irlandese Beirne, che gli è crollato addosso. Un parere che non ha trovato d'accordo l'arbitro, che non ha preso provvedimenti, e il ct dell'Irlanda, Easterby, secondo il quale si è trattato "solo di un incidente di rugby". La Francia, in testa alla classifica del Sei Nazioni dopo quattro giornate, deve battere la Scozia in casa la prossima settimana per assicurarsi la vittoria.