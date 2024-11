RUGBY: 6 CAMBI NEL XV AZZURRO PER LA NUOVA ZELANDA

Cresce l'attesa a Torino per la sfida di sabato sera (ore 21.10) all'Allianz Stadium fra l'Italia e gli All Blacks della Nuova Zelanda. Per questo evento top delle 'Autumn Series' azzurre, il ct Gonzalo Quesada ha annunciato un XV iniziale con sei novità rispetto a quello sceso in campo al 'Ferraris' di Genova contro la Georgia, riproponendo nella lista gara 14 reduci dell'ultimo confronto diretto vinto dagli All Blacks lo scorso anno a Lione nella sfida della fase a gironi dei Mondiali, quando la Nuova Zelanda travolse l'Italia per 96-17. Capuozzo, completato il protocollo di rientro in campo, torna titolare nel ruolo di estremo sostituendo Gallagher nel triangolo allargato dove trovano conferma all'ala Trulla e Ioane. Invariata la coppa di centri maggiormente utilizzata da Quesada durante la propria gestione, con Menoncello a primo centro e Brex che, in maglia numero 13, sarà anche il capitano dell'Italia al posto dell'infortunato Lamaro. In mediana si rivede la coppia titolare del test-match inaugurale d'autunno a Udine contro l'Argentina, con Paolo Garbisi che a soli 24 anni scende in campo per la 42/a volta con la maglia numero dieci di mediano di apertura, affiancato in regia da Martin Page-Relo. In terza linea ci saranno Vintcent, Zuliani e Negri mentre in seconda, insieme a Lamb, rientra Ruzza costretto a saltare per un lieve problema fisico la sfida ai georgiani. Quesada cambia, infine, due terzi della prima linea, confermando il solo Fischetti sul lato sinistro dal primo minuto e riproponendo a destra Riccioni e Lucchesi come tallonatore. In panchina cinque avanti - Nicotera, Spagnolo, Ferrari, Niccolò Cannone e Izekor - e i trequarti Alessandro Garbisi, Marin e Zanon. Oggi anche il ct della Nuova Zelanda Scott Robertson ha scelto i 23 All Blacks che sabato affronteranno gli azzurri nell'incontro, il primo non calcistico a svolgersi nella 'casa' della Juventus, che conclude per entrambe le nazionali la finestra dei test match autunnali. Il tour europeo del team tre volte campione del mondo ha fruttato finora due vittorie e una sconfitta negli incontri con Inghilterra, Irlanda e Francia. Per il XV iniziale degli All Blacks Robertsonpunta su una formazione d'esperienza, al netto dell'inserimento in terza linea di Wallace Sititi. Il capitano sarà Scott Barrett, con Ardie Savea e Codie Taylor come vice di una squadra che mette in campo, tra gli altri, anche gente del calibro di Beauden Barrett, Caleb Clarke, Rieko Ioane, Sam Cane, Mark Tele'a, Will Jordan. Come dire che per l'Italrugby sarà durissima.