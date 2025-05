Roma: decima edizione di 'Sport in famiglia' all'Eur, dal 9 all'11 maggio

"Il Laghetto dell'Eur con i 160.000 mq di parco urbano e 85.000 mq di spazio acqueo, rappresenta una location unica a Roma, non solo per la bellezza e il pregio naturalistico dei luoghi, ma anche perché permette l'organizzazione degli sport acquatici nel cuore della città - ha dichiarato Enrico Gasbarra, Presidente di EUR SpA - Con piacere abbiamo concesso l'area per questa manifestazione gratuita, che punta ad avvicinare ragazzi e famiglie alla pratica di tante discipline sportive, nella considerazione che lo sport sia un luogo di valori positivi, con un elevato valore formativo e sociale. L'Eur è oggi un sistema multi - asset dall'enorme potenziale, nel quale coesistono storia e contemporaneità. Come EUR SpA consideriamo il rilancio della pratica sportiva un obiettivo da perseguire, per contribuire a sviluppare l'Eur su una traiettoria di utilità pubblica, affinché svolga sempre più un ruolo di sviluppo economico e sociale per la Città", ha conlcuso Gasbarra.