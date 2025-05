Roland Garros, un ostacolo in meno sulla strada di Musetti: fuori Fritz

Taylor Fritz è la prima eliminazione a sorpresa del Rolan Garros 2025. Il numero 4 del mondo è stato sconfitto al 1° turno del secondo slam della stagione contro Daniel Altmaier. Il tedesco si è imposto sullo statunitense per 7-5 3-6 6-3 6-1 in 2 ore e 41 minuti di gioco. L'americano è apparso in grande difficoltà fisica e si è arreso al numero 66 della classifica ATP, che ha confermato di gradire la terra rossa parigina, infatti nel 2020 si era issato fino agli ottavi di finale e due anni fa raggiunse i sedicesimi dopo aver sconfitto niente meno che l'attuale numero 1 del ranking Jannik Sinner. Si apre uno spiraglio nella parte di tabellone di Lorenzo Musetti e non c'è più la possibilità di uno scontro ai quarti di finale tra il tennista di Carrara e il nativo di San Diego.