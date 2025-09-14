Rinnovato accordo, MotoGp resta a Misano fino al 2031

La MotoGP resta a Misano fino al 2031. Rinnovato l'accordo tra Dorna Sports e i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini per altri cinque anni, dal 2027 al 2031. Lo hanno annunciato questa mattina al Misano World Circuit l'amministratore delegato di Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta e i Cso, responsabile della strategia, Carlos Ezpeleta insieme ai promotori locali. L'accordo prolunga una presenza che dura dal 2007 e garantisce al territorio della Riviera romagnola uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, capace di generare un indotto di oltre 85 milioni nel 2024 secondo i dati di Trademark Italia. "Il GP di San Marino offre sempre uno spettacolo unico, con un pubblico davvero appassionato", dice Carmelo Ezpeleta. I numeri confermano il successo: dagli 80mila spettatori del 2007 si è arrivati ai 163mila del 2024, superando il record del 2018. L'evento coinvolge Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Santa Monica SpA e i comuni di Misano Adriatico, Rimini, Riccione, Cattolica e Bellaria Igea Marina. Quest'anno il calendario prevede oltre 20 eventi in cinque giorni distribuiti in sei località, con la collaborazione di Red Bull. Il circuito ha investito in nuove strutture: 18 box aggiuntivi, nuovo Pit Building, la MWC Square aperta tutto l'anno, ampliamento del Paddock con 10mila metri quadrati in più e due campi da padel.