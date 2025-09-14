Atletica Mondiali, Zenoni si qualifica per la finale dei 1500 metri donne ma viene poi squalificata

Marta Zenoni aveva conquistato una meritata finale nella semifinale mondiale dei 1500 metri donne, al termine di una gara in cui lottando con i denti aveva ottenuto il sesto e ultimo posto disponibile con 4'08"35 ma poi, dopo che la stessa atleta era apparsa raggiante e felice davanti alle telecamere e microfoni delle interviste, è arrivata la doccia freddissima della squalifica comminatale per una spinta a un'atleta tedesca, la cui federazione ha presentato il ricorso accolto. L'altra azzurra Gaia Sabbatini viene invece eliminata nella sua semifinale chiusa in undicesima posizione con 4'12"93.