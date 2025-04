Red Bull Ibiza Royale: trionfa la Svezia nella prima edizione, emozionano le wildcard italiane

RED BULL IBIZA ROYALE È FITNESS, DIVERTIMENTO E SPETTACOLO

Dai tunnel medievali alle rampe sospese, passando per ostacoli iconici come Spaghetti Boulevard o Stay In One Piece, Red Bull Ibiza Royale ha trasformato il concetto di obstacle race in un evento globale senza precedenti, dove ogni ostacolo è stato ideato da atleti Red Bull o creator internazionali.

L’edizione 2025 ha visto la collaborazione ufficiale di Xiaomi, con la sua nuova serie Redmi Note 14, e il supporto della città di Ibiza, da sempre sinonimo di cultura, sport e intrattenimento.