Red Bull Ape Rush debutta a luglio sulla Spiaggia Urbani di Sirolo

Preparatevi a vivere l’adrenalina dell’estate con Red Bull Ape Rush, il nuovo evento firmato Red Bull che “accenderà i motori” il 26 e 27 luglio 2025 nella scenografica Spiaggia Urbani di Sirolo, perla incastonata tra le scogliere del Monte Conero. In un mix travolgente di azione, tradizione e spettacolo, la leggendaria Ape Piaggio si trasforma in protagonista assoluta di una corsa mozzafiato: un’irresistibile sfida tra ostacoli, creatività e ironia, dove folklore e passione per i motori si incontrano per stupire, in perfetto stile Red Bull. A sfidarsi saranno 30 team composti da due persone, accuratamente selezionati tra le community di “apisti” di tutta Italia.