Pugilato, World Cup in Brasile: tre medaglie Italia, tutte da donne

Giornata di finali, e di medaglie anche per l'Italia, nella 'World Boxing Cup' di Foz de Iguassu, nello stato brasiliano del Paranà, dove a tingere d'azzurro il podio sono state solo le ragazze, quasi a voler confermare che in Italia il pugilato è sempre più 'rosa'. Buon per il dt Giovanni De Carolis e per i coach Clemente Russo, Leonard Bundu e Sumbu Kalambay, che fin dal giorno dell'arrivo in Brasile si erano detti molto fiduciosi sulle possibilità delle ragazze che allenano. Le medaglie sono state tre, con un oro e due argenti. Sul gradino più alto del podio è finita la 25enne milanese Rebecca Nicoli, che nella finale dei 60 kg ha battuto la polacca Rygielska, con verdetto non unanime (3-2). Argento per Giovanna Marchese, battuta dall'argentina Milagros ai punti per 5-0 nella sfida per il titolo dei 48 kg. Argento anche per Melissa Gemini, che ha perso anche lei per 5-0 la finale dei 75 kg contro la norvegese Hofstad.