"Gara meravigliosa, più di così non potevo fare. Siamo partiti con la pioggia, è stata una corsa emozionante. Abbiamo dato il massimo, devo ringraziare tutta la mia squadra. Nel finale non potevo fare niente, loro erano troppo veloci per me. Non ho rimpianti, ho fatto il massimo". Così lo sloveno Tadej Pogacar, terzo alla Milano-Sanremo, a Rai Sport. "Parigi-Roubaix? Non ho ancora deciso", ha concluso.