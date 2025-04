Pesca sportiva, Mondiali long casting: tre ori per l'Italia

Nonostante il titolo mondiale sia andato alla squadra di casa dell'Argentina, l'Italia Team A di pesca sporticva, composta da Biagio Morra, Massimo Gargiulo, Filippo Montepagano e Leonardo Stefanini, ha conquistato la medaglia d'argento a Tandil. Una prestazione corale di altissimo livello che ha permesso agli azzurri di salire sul secondo gradino del podio, davanti al Team B argentino, classificatosi terzo. Sesto posto per l'altro team azzurro in gara. La grande soddisfazione per l'Italia arriva anche dalla classifica individuale, dove Filippo Montepagano ha dominato grazie a due prestazioni eccezionali: 261,54 metri nella categoria 175 grammi; 264,82 metri nella categoria 100 grammi. Questi risultati gli sono valsi il titolo di Campione del Mondo Individuale, per la seconda volta nella sua carriera. Sul podio con lui, il brasiliano Jorge Neves (secondo) e l'argentino Juan Hamber (terzo). Da sottolineare anche la grande prova di Biagio Morra, che nella categoria 150 grammi ha raggiunto la straordinaria distanza di 268,06 metri, conquistando uno splendido secondo posto.