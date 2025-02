Pentathlon, Cdm: finale al Cairo per Micheli e Cicinelli

Saranno Roberto Micheli (Fiamme oro) e Matteo Cicinelli (Carabinieri) a vestire i colori azzurri nella finale maschile della prima tappa della World Cup 2025 di Pentathlon Moderno, che si concluderà domani al Cairo, in Egitto. I due pentatleti hanno superato le semifinali disputate oggi presso gli impianti dell'American University, mentre sono rimasti fuori Daniele Colasanti (Fiamme Oro) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). Lo scrive la Federazione italiana pentathlon moderno sul suo sito web. Nella semifinale 'A' Roberto Micheli ha chiuso con il miglior punteggio (1505) assieme all'ungherese Mihaly Koleszar e all'ucraino Roman Popov. Diciassettesimo Matteo Bovenzi eliminato nel corso dell'OD a causa di un doppio errore alle Tilting Ladders (Scalette). Per il 19enne dell'Aeronautica Militare la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale al debutto in una gara individuale in World Cup è stata accompagnata dal miglior tempo nella prova di nuoto in 1:55.44.