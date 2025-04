Pattinaggio: Italia in Giappone per World Team Trophy, otto azzurri in gara

Si terrà a Tokyo, in Giappone, dal 17 al 20 aprile, il World Team Trophy, competizione a squadre a cadenza biennale e ultimo grande evento della stagione del pattinaggio di figura. Sei le nazioni partecipanti: Canada, Francia, Georgia, Italia, Giappone e Stati Uniti. Ogni squadra potrà schierare otto atleti: due uomini, due donne, una coppia di artistico una di danza. Questi i convocati azzurri per l'appuntamento nipponico: Daniel Grassl (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Fiamme Oro), Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Anna Pezzetta (Icelab), Sara Conti e Niccolò Macii (Fiamme Oro) e Charlene Guignard e Marco Fabbri (Fiamme Azzurre). Rispetto ai Mondiali da registrare dunque l'integrazione con la presenza al femminile di Anna Pezzetta, alla sua seconda apparizione in carriera al World Team Trophy. Per il resto l'Italia punta sulle proprie certezze: Conti-Macii, bronzo iridato a Boston, Guignard Fabbri, intenzionati a riscattare il recente quarto posto ai Mondiali, e ancora il vice campione europeo Memola, oltre ai campioni nazionali Grassl e Pezzetta e una solida Lara Naki Gutmann.