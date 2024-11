PATTINAGGIO, CDM PISTA LUNGA: ARIANNA FONTANA CONVOCATA PER PRIMA VOLTA IN CARRIERA

Dallo short track alla pista lunga. Arianna Fontana è stata convocata per la prima volta in carriera per la Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità. Il circuito internazionale prenderà il via da Nagano, in Giappone, dal 22 al 24 novembre per proseguire la settimana successiva a Pechino, in Cina, dal 29 novembre all'1 dicembre. Questi i convocati dal direttore tecnico e allenatore Maurizio Marchetto, coadiuvato dall'allenatore Matteo Anesi: Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Laura Peveri (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).