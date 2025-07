Pallavolo: Nations League; Italia-Ucraina 3-2

Gli azzurri della pallavolo ottengono un nuovo successo in Nations League dopo quello di ieri sulla Serbia. A Lubiana, il gruppo del ct Ferdinando De Giorgi ha sconfitto l'Ucraina per 3-2 (25-15, 25-20, 16-25, 23-25, 15-10). Si tratta dell'ottava vittoria nel torneo che vale un notevole passo in avanti per ottenere la qualificazione alle Finals di Ningbo, in Cina, in programma dal 30 luglio al 3 agosto. Gli azzurri sono secondi nella classifica generale, con 22 punti, alle spalle del Brasile. Gli azzurri hanno regolato l'Ucraina, allenata dall'argentino Raul Lozano, tecnico con una lunga esperienza anche nel campionato italiano, al termine di una gara lunga e combattuta nella quale hanno dominato nettamente i primi due set, per poi cedere nel terzo e quarto parziale. Il quinto set, invece, è combattuto ma che ha visto quasi sempre l'Italia avanti. Domani è prevista una giornata di pausa dalle gare per l'Italia, che tornerà in campo sabato, alla Stozice Arena, per affrontare alle ore 20:30 i padroni di casa della Slovenia. Nel tie break decisivo, l'Italia ha avuto una buona partenza, con Porro che ha firmato il 3-0, un vantaggio accresciuto fino all'8-4 e poi fino al definitivo 15-10 firmato da un attacco vincente di Bovolenta. "Sapevamo che sarebbe stata una partita dura contro l'Ucraina, perché sta giocando molto bene - ha commentato Porro -. La chiave del successo è stata forse la volontà di crederci sempre, rimanere attaccati, soprattutto quando loro difendevano. Adesso siamo secondi e questo è molto importante, soprattutto in un torneo come questo, molto combattuto."