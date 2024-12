Pallavolo, De Giorgi: "Olimpiadi hanno lasciato l'amaro in bocca"

"Questa squadra nella mia gestione è stata sempre la più giovane in tutti i tornei, ma è stata una squadra molto competitiva, abbiamo fatto due Europei, un Mondiale e l'ultima Olimpiade a Parigi, che un po' di amaro in bocca ha lasciato. Ma dovevamo portare un po' di umiltà in federazione, dovevamo riportare i piedi per terra (ride, ndr)". Lo ha detto il ct della nazionale italiana maschile di pallavolo Ferdinando De Giorgi, nel suo intervento di apertura degli "Stati generali della Pallavolo" in corso a Milano. "Bisogna però guardare al percorso, che è un percorso di eccellenza che non significa vincere sempre, ma essere sempre competitivi. Questa squadra ha fatto il suo percorso ed è una squadra che profuma di futuro. Ha possibilità di crescere ed essere sempre più competitiva - ha proseguito -. Questa sconfitta per noi, di non aver preso la medaglia olimpica, è un punto importante per trovare stimoli verso il futuro. Ci saranno cose da conquistare ancora, sempre guardando noi e le cose che noi possiamo migliorare senza crearci scuse o quant'altro. Ci concentreremo sulle cose che potremo fare meglio".