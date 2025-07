Padel, a Tarragona occhi su Cardona-Tello e Di Nenno-Augsburger

Da Malaga a Tarragona, da un P1 a un altro. Il Qatar Airways Premier Padel Tour rimane in Spagna per l'ultimo torneo prima della pausa estiva. Al Palau d'Esports Catalunya si gioca il Premier Padel Cupra Costa Daurada Tarragona P1, che vede il ritorno in campo di Juan Lebron al fianco di Franco Stupaczuk e il debutto di due coppie che hanno scambiato i compagni. Niente più 'Carburger': Pablo Cardona giocherà con Juan Tello, Martin Di Nenno con Leo Augsburger. Saranno 48 le coppie al via del torneo maschile, con le 16 teste di serie che entreranno in campo direttamente nel secondo turno. Arturo Coello e Agustin Tapia, vincitori degli ultimi tre tornei a Valladolid, Bordeaux e Malaga, esordiranno contro Cruz Belluati/Lijo o contro Fernandez/Cepero. Per Fede Chingotto e Ale Galan, anche a Tarragona teste di serie numero 2, una coppia proveniente dalle qualificazioni o Zapata/Jimenez. Il rientro di Lebron sarà invece contro Rico/Ayats o contro i fratelli portoghesi Nuno e Miguel Deus. Questi i possibili quarti di finale: Coello/Tapia (1)-Di Nenno/Augsburger (6), Cardona/Tello (8)-Nieto/Yanguas (4), Stupaczuk/Lebron (3)-Gonzalez/Alonso (7, Momo ed Edu tornano a giocare insieme), Bergamini/Navarro (5)-Chingotto/Galan (2). Al via del tabellone femminile, che a Malaga ha regalato grandi sorprese con la vittoria di Bea Gonzalez e Claudia Fernandez e l'eliminazione nei quarti sia di Josemaria/Sanchez (1) che di Brea/Triay (2), ci saranno 28 coppie con le prime quattro del seeding in campo direttamente negli ottavi. Las Heras/Marchetti o Martinez/Collombon per Paula e Ari, Arruabarrena/Bidahorria o Goenaga/Caldera per Delfi e Gemma. Possibili quarti di finale: Josemaria/Sanchez (1)-Salazar/Calvo (8), Osoro/Virseda (7)-Ustero/Araujo (4), Gonzalez/Fernandez (3)-Jensen/Alonso (6), Ortega/Icardo (5)-Brea/Triay (2).