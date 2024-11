PALLANUOTO, EURO CUP: ORTIGIA AD ATENE PER IPOTECARE OTTAVI

L'Europa per dimenticare sconfitte e infortuni rimediati in campionato. Domani l'Ortigia Siracusa di pallanuoto scenderà in acqua ad Atene contro il Vouliagmeni, nel match valido per la quarta giornata, prima di ritorno, del group stage B di Euro Cup. Contro i greci, che all'andata i biancoverdi hanno sconfitto 16-15 a Siracusa, i biancoverdi possono fare un passo decisivo verso la qualificazione agli ottavi. La squadra di Piccardo, a quota 6 punti, seconda in classifica, e con un successo in Grecia, oltre a tagliare fuori il Vouliagmeni (resterebbe ultimo a zero punti), potrebbe ipotecare la qualificazione, specie se il Panionios (terzo a 3 punti) perdesse in casa della capolista Bvsc (9 punti). I biancoverdi, che in campionato vivono un momento di difficoltà, anche a causa dei tanti problemi fisici che hanno quasi sempre impedito di schierare la formazione al completo, cercano riscatto in Europa, dove finora hanno fatto un buon percorso.