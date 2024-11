ABODI: "MILANO-CORTINA SARANNO GRANDI OLIMPIADI"

"Si vede che c'è una regia di sistema, si vede che gli operatori hanno un riferimento, una visione che in qualche modo è anche indicata dal ministro Lollobrigida. E' una parte che inteessa anche lo sport, i giovani: quindi c'è un interesse anche da parte mia molto forte alla collaborazione, che è un po' la cifra di questo governo". Lo ha detto il ministro Andrea Abodi, partecipando a Fieracavalli di Verona. "Passo dopo passo stiamo recuperando il tempo - ha aggiunto parlando delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - siamo sereni ma molto vigili per arrivare all'appuntamento nel modo giusto, ovvero con gli impianti pronti e con le opere pubbliche che verranno realizzate". Per Abodi "saranno grandi Olimpiadi e una grande Paralimpiade".