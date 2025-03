Pallanuoto, A1: l'Ortigia torna alla vittoria dopo 50 giorni

Una vittoria e una prestazione di cui essere soddisfatti, un successo conquistato quasi cinquanta giorni dopo l'ultima volta, tre punti pesanti per l'Ortigia, che sconfigge 9-7 l'Olympic Roma e si riporta all'ottavo posto. I biancoverdi giocano una partita sporca, in cui non sono mancati i momenti di difficoltà, specie nel secondo tempo, ai quali la squadra di Piccardo ha reagito con personalità e lucidità, animata dai gol di un ispirato Carnesecchi e dalle parate del solito, fenomenale Tempesti. Il primo tempo è avaro di gol, segnano solo Vitale e Cassia (in superiorità). Nella seconda frazione, i biancoverdi si trovano in svantaggio ma reagiscono benissimo, ribaltando il punteggio con Scordo e Carnesecchi, dopodiché vanno in difficoltà, subendo un parziale di 0-3, che gli uomini di Fiorillo costruiscono sfruttando al meglio le ripartenze. A metà gara, i romani conducono 5-3 e alla piscina "Caldarella" cresce il timore di un altro pomeriggio buio. Per fortuna non è così, perché l'Ortigia alza il ritmo, riduce le distanze a inizio terzo tempo e difende benissimo, per poi trovare il pareggio con la conclusione precisa di Kalaitzis, a poco più di due minuti dalla fine. Anche quando l'ex Vidovic riporta avanti i suoi, gli uomini di Piccardo restano compatti e reagiscono subito con Inaba, quindi realizzano il nuovo sorpasso con lo scatenato Carnesecchi. Nel quarto e ultimo tempo, si lotta con grande equilibrio, ma è l'Ortigia a trovare, con un tap-in di Scordo, il doppio vantaggio decisivo, che rimane invariato anche dopo i gol di Vitale e ancora Carnesecchi. Finisce 9-7. Vittoria che vale tanto e certifica al momento il ritorno nella zona play-off per il 5° posto. "È stata una vittoria importante - commenta il mancino Alessandro Carnesecchi, tra i migliori in acqua - arrivata dopo un periodo molto negativo, nel quale non siamo riusciti a fare risultato e punti e quindi ciò ha fatto accumulare un po' di pressione e frustrazione. Vincere oggi è stato una liberazione. Non è stata una prova perfetta, perché abbiamo commesso ancora tanti errori, ma oggi contavano i tre punti e va bene così. Adesso guardiamo avanti con più certezze. Abbiamo due impegni ravvicinati e cruciali, dobbiamo pensare una partita per volta. Siamo fiduciosi".