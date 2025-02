Pallanuoto, A1: il Telimar regge un po', poi Recco dilaga

Metà gara quasi alla pari, poi i valori sono emersi prepotentemente. A Sori la Pro Recco - capolista del campionato di A1 di pallanuoto - batte 20-7 il Telimar. Il club palermitano, nonostante il pressing altissimo degli avversari, riesce a reggere i ritmi forsennati dei campioni d'Italia per due tempi, poi la stanchezza si fa sentire e i padroni di casa, che mandano a segno 11 giocatori di movimento, inanellano un gol dopo l'altro, con un break di 11 a 0 interrotto solo sul finale dalle reti di Boggiano e Alfonso, tripletta per lui. Tra la fine del terzo quarto e gli ultimi 8' di gioco, spazio, oltre che per Giovinazzo e Piscitello, anche per i portieri Mandalà e Negri, che sostituiscono rispettivamente Holland e Del Lungo. Il prossimo importante appuntamento per i palermitani è sabato prossimo a Terrasini contro il Quinto.