Pallanuoto: A1 donne, Erice ospita Ferrara per confermarsi

Secondo match casalingo consecutivo per continuare a correre in vetta al campionato di A1 femminile di pallamano. L'Handball Erice, dopo il successo contro Teramo, ospiterà domani la Ariosto Ferrara. Le Arpie hanno 2 punti di vantaggio su Salerno, Pontinia e Cassano Magnago, e tutta l'intenzione di non mollare il primo posto. "Ferrara - fa notare Francesca Di Prisco, centrale dell'Handball Erice - è una squadra ostica e da non sottovalutare. Noi ci stiamo allenando al meglio. Sono arrivate nuove ed importanti giocatrici che danno una sicurezza ulteriore alla squadra e grande esperienza. In queste settimane, stiamo trovando il giusto affiatamento e le varie combinazioni possibili da utilizzare in partita. Le sensazioni sono buone".