Pallamano: A1; respinto il ricorso del Cassano contro Erice

Ricorso inammissibile. Il Collegio di garanzia del Coni dice no al Cassano Magnago, confermata la decisione del giudice sportivo di dar vinta a tavolino (0-5) all'Handball Erice la partita dello scorso novembre del campionato di A1 femminile di pallamano. Decisivi i problemi di tesseramento di una delle giocatrici del Cassano, Giulia Gozzi, che non era in regola al momento dell'incontro, concluso sul campo in parità, col risultato di 21-21; rimane invariata la classifica del campionato di serie A1, con il primo posto solitario della formazione siciliana. Oltre al reclamo rigettato, il Cassano Magnago dovrà liquidare anche alcune spese legali in favore della Federpallamano e dell'Handball Erice.