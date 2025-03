Pallamano, A1 donne: Handball Erice domina a Sassari

Le ragazze dell'Handball Erice rinsaldano il primato nella classifica di A1 femminile di pallamano. La formazione siciliana vince 43-21 in casa del Sassari, prolungando la striscia positiva, rientrando con il piglio giusto nell'atmosfera del campionato. Il modo migliore di presentarsi al gran finale del campionato, con tre sfide molto dure sabato prossimo in casa contro Pontinia, poi in trasferta a Salerno, e infine, ancora al Palazzetto "Pino Cardella", contro Brixen. Dopo la pausa di due settimane le Arpie hanno dimostrato di essere in palla, sebbene contro avversarie dal livello tecnico notevolmente inferiore. Le ragazze allenata da Cristina Cabeza Gutiérrez (che ha concesso un turno di riposo ad Alexandrina Cabral Barbosa e Daniela Pinto Pereira) ha gestito con autorevolezza i sessanta minuti di gara. Mattatrice Lucia Dalle Crode, che ha spesso trovato per punire la difesa di casa dalle sue posizioni preferite ed è così risultata miglior marcatrice dell'intero incontro.