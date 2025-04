Pallamano: A1 donne; Erice, ultima in casa prima dei playoff

Turno conclusivo della stagione regolare per l'Handball Erice nel campionato di A1 di pallamano. Domani la capolista ospiterà - già certa di affrontare i playoff da prima in classifica - il Brixen Sudtirol. "Non sottovaluteremo la sfida - garantisce Francesca Di Prisco, centrale delle siciliane - anzi abbiamo tutta la voglia di chiudere in bellezza la regular season davanti ai nostri tifosi. Poi avremo giorno 3 maggio avremo la prima semifinale contro Cassano, al meglio delle tre partite. Cassano è un'altra squadra assolutamente da non sottovalutare, che dovremmo affrontare con il giusto piglio, senza abbassare mai la guardia. Stiamo lavorando molto". A prescindere dai risultati dell'ultima giornata di regular season è già definito il quadro della decisiva coda di campionato. L'altra semifinale sarà fra Pontinia e Salerno. Le due vincenti delle semifinali disputeranno la finale, sempre al meglio delle tre partite. Sia nelle semifinali che in finale, il beneficio dell'eventuale gara tre da giocare in casa spetterà alla meglio piazzata in stagione regolare.