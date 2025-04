Pallamano, A1 donne: Erice batte Salerno, primato matematico

Vittoria sofferta e primato matematico in vista dei playoff per l'Handball Erice nel campionato di A1 femminile di pallamano. Le siciliane hanno sconfitto Salerno per 19-18 e portano a casa i due punti, conquistando così, con una giornata di anticipo, il primo posto in classifica al termine della stagione regolare. Il primo tempo è una dimostrazione di forza delle Arpie, con Barbosa che detta il ritmo della gara, coadiuvata dalla difesa rocciosa di Nicole Bernabei, che le dà respiro nella metà campo in cui c'è da proteggere la porta. La progressione dei vantaggi (1-3, 1-5, 5-10) ne è fulgida dimostrazione. Il secondo tempo, però, è di tutt'altra risma, con un inceppo offensivo di Erice che costringe a una difesa strenua del vantaggio. Quasi allo scadere l'ultimo tiro di Salerno si infrange sul palo, sarebbe valso il pareggio. Adesso, dopo la pausa, resta l'ultima gara interna contro Brixen, che servirà solo per la classifica definitiva.