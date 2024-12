Padel: Tapia e Coello vincono il Milano Premier Padel P1

Arturo Coello e Agustín Tapia vincono il Milano Premier Padel P1, la terza edizione dell'evento che per una settimana è andato in scena a Milano, con oltre 32mila spettatori presenti all'Allianz Cloud. Tra questi, per le finalissime, anche i calciatori della Roma Paulo Dybala e Leandro Pareres, l'attaccante del Milan Alvaro Morata e il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella. La coppia ha vinto il quattordicesimo titolo stagionale, nono consecutivo, battendo Alejandro Galán e Federico Chingotto 2-0 (6-4; 7-5). Nel tabellone femminile successo per Gemma Triay e Claudia Fernandez che vincono la finale dopo il ritiro delle avversarie Delfina Brea e Bea González. Il Milano Premier Padel P1 è stata anche l'ultima passerella da professionista per Fernando Belasteguín: l'argentino, tra gli sportivi più titolati nella storia e numero 1 nel mondo del padel dal 2002 al 2017, ha chiuso la sua carriera a Milano con la sconfitta negli ottavi di finale.