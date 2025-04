Padel: Roma terza città al mondo per numero di campi

Solo Madrid e Barcellona davanti a Roma. La capitale è la terza città al mondo per numero di campi da padel, dopo i 'magnifici rettori' della disciplina, gli spagnoli. E, se la fotografia della passione per la 'racchetta corta' passa per la rapidità dello sviluppo dell'impiantistica, allora non c'è davvero partita: "Nell'area metropolitana siamo arrivati a 413 club di padel che sommano 1545 campi, dei quali il 40% indoor. Rispetto all'aprile del 2022 ci troviamo di fronte a una crescita del 40%", sottolinea Carlo Ferrara, responsabile del Research and Data Analysis della Fip, la International Padel Federation, che prosegue: "Davanti a Roma, per numero di campi da gioco, troviamo soltanto due capitali mondiali del padel: Madrid e Barcellona rispettivamente con 2306 e 2175 campi, ma va detto che la loro storia è iniziata 35 anni orsono". Se si guarda solo il comune di Roma invece, ci sono 247 club e 1040 campi. Una fotografia impressionante che racconta come siano ben 54 i comuni dell'area metropolitana con campi da gioco e un esercito di praticanti della racchetta corta - tra amateurs e agonisti - che sfiora le 250mila unità. In questi giorni, tra l'altro, c'è l'occasione di ammirare i grandi campioni del padel in campo per la Mediolanum Padel Cup, torneo FIP Silver internazionale maschile e femminile che vedrà protagonisti due top 30 mondiali come gli spagnoli Barahona e Garcia, diversi nazionali azzurri maschili e femminili come Di Giovanni, Sinicropi, Pappacena e Sussarello. In campo, complessivamente, giocatori da classifica mondiale provenienti da dieci paesi, dall'Argentina, alla Spagna, alla Francia e la Germania.