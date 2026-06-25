Olimpiadi, rivoluzione CIO: 10mila dollari a ogni singolo atleta partecipante ai Giochi Olimpici

25 Giu 2026 - 10:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Per la prima volta nella sua storia il Comitato Olimpico Internazionale conferirà un sostegno economico a tutti gli atleti che prenderanno parte ai Giochi. La misura è retroattiva e parte già da Milano-Cortina 2026: ogni atleta olimpico potrà ricevere un contributo di 10.000 dollari indipendentemente dal risultato ottenuto in gara.

Una scelta che è stata presentata ufficialmente durante il 146° Congresso del CIO in corso attualmente a Losanna. A illustrarla Pau Gasol, presidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale ed ex stella del basket mondiale.
Il programma, denominato "Fit for the Future Olympian Grant", nasce con l'obiettivo di sostenere economicamente gli atleti e accompagnarli sia durante la carriera sportiva sia nella fase successiva al ritiro. Il contributo sarà accessibile a tutti i partecipanti ai Giochi che rispettino le normative antidoping e i regolamenti previsti dalla Carta Olimpica.

Per finanziare l'iniziativa il CIO ha previsto uno stanziamento di 140 milioni di dollari per ogni edizione olimpica. La decisione rappresenta un cambiamento profondo per il movimento olimpico. Secondo quanto comunicato dal CIO nei prossimi mesi saranno definite le procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo. L'obiettivo è aprire le domande entro la fine del 2026 e procedere con i primi pagamenti nel corso del 2027 già per gli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.
 

olimpiadi
cio
giochi olimpici

Ultimi video

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:32
PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

02:01
MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

02:16
Schwazer vicino alla resa

Schwazer vicino alla resa

01:30
Padel Summer Cup 2026

Padel Summer Cup 2026: Il campionato a squadre dedicato al mondo TPRA

01:51
Golf nel nome di Vialli

Golf nel nome di Vialli: Zola e Antognoni ricordano il campione

04:07
DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

04:21
DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

01:16
Schwazer, nuove accuse di doping

Schwazer, nuove accuse di doping

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

I più visti di Altri Sport

DICH SCHWAZER 1TO1 ESCLUSIVA DICH

Schwazer e le nuove accuse di doping: "Sono innocente ma non mi difenderò più"

13 SRV SCHWAZER LANCIO INTERVISTA 13/5

"Alex Schwazer - La mia nuova vita": la confessione esclusiva

PROMO 20 RED BULL CERRO ABAJO 22/06 SRV

Red Bull Cerro Abajo: domenica in diretta sul 20 la gara più folle del mondo

DICH SCHWAZER CONFERENZA STAMPA DICH

Schwazer: "Io sono innocente. Ma non mi difenderò più"

MCH MARQUEZ PROLUNGA CON DUCATI video libero da diritti MCH

Marquez, le prime parole dopo il rinnovo in Ducati

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:41
F1, a Monza si prepara la seconda fase dei lavori di ammodernamento
10:34
Olimpiadi, rivoluzione CIO: 10mila dollari a ogni singolo atleta partecipante ai Giochi Olimpici
09:15
Golf, Open d'Italia: al via collaborazione tra Edoardo Molinari e Boggi Milano
Jannik Sinner e il trofeo di Wimbledon 2025
22:25
I premi aumentano ma non basta: Sinner e gli altri big continuano la protesta a Wimbledon
 Marco Cecchinato
16:56
Aspria Tennis Cup – Trofeo BCS compie 20 anni: presentata l’edizione 2026