Olimpiadi, rivoluzione CIO: 10mila dollari a ogni singolo atleta partecipante ai Giochi Olimpici

Per la prima volta nella sua storia il Comitato Olimpico Internazionale conferirà un sostegno economico a tutti gli atleti che prenderanno parte ai Giochi. La misura è retroattiva e parte già da Milano-Cortina 2026: ogni atleta olimpico potrà ricevere un contributo di 10.000 dollari indipendentemente dal risultato ottenuto in gara.
Una scelta che è stata presentata ufficialmente durante il 146° Congresso del CIO in corso attualmente a Losanna. A illustrarla Pau Gasol, presidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale ed ex stella del basket mondiale.
Il programma, denominato "Fit for the Future Olympian Grant", nasce con l'obiettivo di sostenere economicamente gli atleti e accompagnarli sia durante la carriera sportiva sia nella fase successiva al ritiro. Il contributo sarà accessibile a tutti i partecipanti ai Giochi che rispettino le normative antidoping e i regolamenti previsti dalla Carta Olimpica.
Per finanziare l'iniziativa il CIO ha previsto uno stanziamento di 140 milioni di dollari per ogni edizione olimpica. La decisione rappresenta un cambiamento profondo per il movimento olimpico. Secondo quanto comunicato dal CIO nei prossimi mesi saranno definite le procedure per la richiesta e l'erogazione del contributo. L'obiettivo è aprire le domande entro la fine del 2026 e procedere con i primi pagamenti nel corso del 2027 già per gli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina.