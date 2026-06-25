Olimpiadi, rivoluzione CIO: 10mila dollari a ogni singolo atleta partecipante ai Giochi Olimpici

Una scelta che è stata presentata ufficialmente durante il 146° Congresso del CIO in corso attualmente a Losanna. A illustrarla Pau Gasol, presidente della Commissione Atleti del Comitato Olimpico Internazionale ed ex stella del basket mondiale.

Il programma, denominato "Fit for the Future Olympian Grant", nasce con l'obiettivo di sostenere economicamente gli atleti e accompagnarli sia durante la carriera sportiva sia nella fase successiva al ritiro. Il contributo sarà accessibile a tutti i partecipanti ai Giochi che rispettino le normative antidoping e i regolamenti previsti dalla Carta Olimpica.