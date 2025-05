Olimpiadi: Nord Reno-Vestfalia presenta progetto per ospitare Giochi

Il Land tedesco del Nord-Reno Vestfalia ha presentato il suo progetto per ospitare i Giochi olimpici e paralimpici sul Reno e sulla Ruhr. Il ministro-presidente del Nord Reno-Vestfalia Hendrik Wüst ha presentato i piani alla Comitato olimpico tdesco (Dosb), insieme ai leader delle città partecipanti. Molte città del Land hanno già approvato risoluzioni consiliari a sostegno della candidatura, ma la richiesta è subordinata al finanziamento e alla partecipazione pubblica. "Il Nord Reno-Vestfalia è pronto per i Giochi sul Reno e sulla Ruhr", ha affermato Wüst, sottolineando che circa dieci milioni di biglietti possano essere offerti per le gare dei Giochi nella regione. "I Giochi si svolgerebbero davanti a un numero di spettatori mai raggiunto prima nella storia dei Giochi", ha spiegato il governatore. Il concetto è anche sostenibile, poiché circa il 95% degli impianti sportivi necessari esiste già o dovrebbe essere adattato solo temporaneamente. L'entusiasmo del pubblico per i grandi eventi sportivi è un altro punto a favore della candidatura. In ultima analisi, il Comitato olimpico tedesco dovrà decidere chi sarà scelto come candidato per il processo di selezione internazionale del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per i Giochi Olimpici e Paralimpici. Oltre al Nord Reno-Vestfalia, sono interessati anche Monaco, Amburgo e Berlino. La decisione sul concetto finale sarà presa nel settembre 2026.