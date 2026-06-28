Nuoto, Sara Curtis record italiano al Settecolli nei 50 stile

Una gara clamorosa. Nei 50 stile femminili, nell'ultima giornata del Trofeo Settecolli, un nuovo record del mondo e il nuovo record italiano. A dominare la gara è stata la statunitense Gretchen Walsh, che ha stabilito il nuovo record mondiale in 23'' 55, migliorando il precedente di Kate Douglass (23''59). Seconda la svedese Sara Sjostrom e terza l'azzurra Sara Curtis, che nuotando in 24''09 ha stabilito il nuovo record italiano. È il terzo primato italiano migliorato dalla nuotatrice azzurra in tre giorni di gare: venerdì ha stabilito il nuovo record nazionale (ma in questo caso anche europeo) nei 50 dorso, sabato quello italiano nei 100 stile libero e oggi si è ripetuta nei 50 stile.