Nuoto: firmato protocollo di intesa Fin-Sib per spiagge sicure

"Insegnare a nuotare salva la vita". Paolo Barelli, Presidente della Federazione Italiana Nuoto e capogruppo di Forza Italia alla Camera, lancia il protocollo d'intesa sottoscritto dalla Federazione Italiana Nuoto con il Sindacato Italiano Balneari. Si tratta di una convenzione che si fonda sull'interesse congiunto di favorire la diffusione della cultura dell'acqua in seno alle famiglie italiane, la crescita e la professionalizzazione della figura degli assistenti bagnanti per garantire il presidio delle coste marine, lacuali e fluviali, e dunque la sicurezza in acqua e sulle spiagge, e di sostenere le imprese balneari in un contesto prevalentemente turistico in linea con i nuovi regolamenti del settore. Sib e Fin hanno lavorato alla redazione di un accordo di cinque anni, immediatamente esecutivo, ritenendo di interpretare in maniera proattiva le esigenze di imprese, dei cittadini e le necessità del territorio.