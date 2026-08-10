Nuoto, Europei: avanti Curtis, Ceccon e Martinenghi. Staffette 4x200 in finale

Nei 50 farfalla Thomas Ceccon e Lorenzo Gargani, entrato in una nuova dimensione anche in vasca lunga, accedono alla semifinale rispettivamente con il nono e il dodicesimo riscontro cronometrico. Il venticinquenne campione di Schio e primatista italiano (22"67), oro europeo a Roma 2022 e bronzo iridato in carica - chiude in 23"10; tre posizioni indietro viaggia il 26enne siciliano, che griffa in 23"18. Si fermano Michele Lamberti e Michele Busa. Convincenti, anche con un pizzico di fortuna, Federica Toma e Alessia Bianchi che centrano le semifinali dei 200 dorso. Spettacolari ad ogni sessione si preannunciano i 100 rana e nello show gli italiani ci saranno, per recitare ruoli importanti. Il primatista italiano (58"26) e campione olimpico Nicolo Martinenghi e il campione del mondo dei 50 Simone Cerasuolo sono già in versione turbo e viaggiano a braccetto in semifinale con il secondo tempo ex aequo in 59"11. Davanti ai due azzurri c'è solo sua maestà Adam Peaty in 59"08. Semaforo rosso, invece, per Ludovico Blu Art Viberti e Christian Mantegazza.