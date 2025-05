L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta mista 4x1500 metri agli Europei di nuoto in acque libere in corso a Stari Grad, sull'isola croata di Hvar. Il quartetto composto da Giulia Gabbrielleschi, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri ha completato la prova in 1h03'41"39 piazzandosi alle spalle dell'Ungheria, oro in 1h03'39"45. Bronzo alla Francia in 1h03'41"72.