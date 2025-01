Nuoto: Euro Meet, Martinenghi guida azzurri in gara in Lussemburgo

Dal 30 gennaio al 2 febbraio è in programma in Lussemburgo l'Euro Meet 2025, un classico meeting d'apertura della stagione in vasca lunga. Saranno presenti Sofia Morini (Esercito/NC Azzurra 91), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport Rane Rosse), Giacomo Carini Fiamme Gialle/Can. Vittorino da Feltre), Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit) e Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene). Gli azzurri saranno seguiti dai tecnici Matteo Giunta e Federico Benda.