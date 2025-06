Ruud e Fils saltano Wimbledon, Fognini entra in tabellone

Casper Ruud si aggiunge alla lista di assenti a Wimbledon. Il norvegese non ha ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio sinistro emerso in tutta evidenza nel match perso contro Nuno Borges al secondo turno del Roland Garros. Oltre a Ruud, salteranno il torneo anche altri due degli attuali Top 30, il francese Arthur Fils per una frattura da stress alla schiena e lo statunitense Sebastian Korda per il perdurare di un problema alla gamba. Gli ultimi forfait annunciati hanno consentito a Fabio Fognini di entrare in tabellone e di portare così a 10 il numero di italiani direttamente ammessi in main draw ai Championships in singolare maschile.