Nel weekend in Primiero gli Italiani di skialp. In palio i titoli della sprint e della mixed relay

San Martino di Castrozza e la Valle di Primiero si apprestano a indossare l’elegante veste tricolore. Nel prossimo weekend, sabato 18 e domenica 19 gennaio, ospiteranno infatti i Campionati italiani assoluti, under 20, under 18 e under 16 di scialpinismo delle specialità sprint e della mixed relay, che nel 2026 assegneranno medaglie olimpiche ai Giochi di Milano-Cortina, fattore che rappresenterà un ulteriore motivo di interesse nei confronti della manifestazione. Oltre a ciò, la due giorni tricolore fungerà anche da importante test di selezione per gli atleti azzurri in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. In cabina di regia c’è il Gruppo Sportivo Pavione del presidente Adriano Bettega, impegnato nell’organizzazione dell’importante evento, che vedrà schierati ai nastri di partenza i grandi interpreti dello skialp nazionale e i migliori giovani talenti in rappresentanza dei vari Comitati regionali della Fisi. Al via ci sarà la nazionale italiana pressoché al completo, eccezion fatta per qualche giovane atleta impegnato nelle concomitanti Universiadi di Torino. I campioni in carica sono Giovanni Rossi e Giulia Compagnoni, chiamati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e a portare nuovamente in alto i colori dell'Esercito, squadra che partirà da campione uscente anche nella mixed relay. La concorrenza sarà però agguerrita e, tra l’altro, il campionato italiano sprint rappresenterà il primo vero confronto della stagione tra i migliori interpreti della specialità. Le gare tricolori si svolgeranno sul collaudato tracciato ricavato lungo la pista Val Boneta, in località Ces a San Martino di Castrozza. Un percorso testato già lo scorso anno in occasione della tappa di Coppa Italia organizzata sempre dal Gs Pavione, che raccolse la piena approvazione di atleti e tecnici. Il programma verrà aperto sabato 18 gennaio dalla gara sprint, con qualifiche a partire dalle 9 e batterie a eliminazione diretta (quarti di finale, semifinali e finali) a seguire. Le premiazioni si svolgeranno sul campo di gara, previste attorno alle 14.30. Domenica 19 gennaio si replicherà con la mixed relay, la staffetta mista, che si svolgerà sempre sulla pista Val Boneta. Si inizierà alle 9 con le qualifiche, poi spazio alle varie staffette di categoria, che incoroneranno le squadre campioni d’Italia.