Nba: Fontecchio resta ai Miami Heat, contratto annuale

30 Giu 2026 - 17:49
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Simone Fontecchio verso la permanenza a Miami. Lo riportano fonti di Espn. Il cestista azzurro, free agent, avrebbe deciso di firmare un contratto annuale con gli Heat, la squadra in cui milita dall'estate 2025. Nell'ultima stagione Nba Fontecchio ha fatto registrare una media di 8,5 punti a partita, con una percentuale del 37,5% nel tiro da tre punti. In questi giorni si era parlato di un possibile ritorno in Italia di Fontecchio, sondato dall'Olimpia Milano, ipotesi che sembra destinata a tramontare. 

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