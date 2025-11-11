Nba: Dallas licenzia gm Harrison 9 mesi dopo cessione Doncic ai Lakers

I Dallas Mavericks hanno licenziato il general manager Nico Harrison. Una decisione che è un'ammissione, nove mesi dopo, che la tanto criticata cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers si è ritorta contro la franchigia texana. La decisione arriva il giorno dopo che il patron dei Mavericks, Patrick Dumont, ha assistito alla sconfitta per 116-114 contro Milwaukee, durante la quale i tifosi hanno nuovamente gridato "licenziate Nico". Una scena familiare praticamente dal giorno dopo l'affare clamoroso che ha portato in Texas Anthony Davis in cambio di Doncic e ha fatto infuriare i tifosi di Dallas. Harrison era alla sua quarta stagione e ha orchestrato tre cessioni che hanno aiutato Dallas a raggiungere due importanti traguardi nei playoff. Lo sfortunato accordo con Doncic e un inizio lento della prima stagione completa senza la superstar slovena hanno portato a un clamoroso licenziamento.